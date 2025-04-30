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Квартиры с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

однокомнатные
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261 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
$363,093
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Квартира 2 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
А11-095. Продается квартира с одной спальней в ДженовичиОчаровательные апартаменты с 1 спаль…
$178,788
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
А11-106. Полностью меблированная квартира с потрясающим видом на море в Герцег-Нови Квартира…
$419,660
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID-2275 Продажа 2-комнатной квартиры с видом на море в Игало, Херцег Нови  Продается …
$144,603
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, Герцег Нови.Л-3А Трехкомнатная квартира 89,37м2Представляем вам но…
$375,139
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Зеленика, Черногория
Квартира 1 комната
Зеленика, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
A2-164. Flats in ZelenikaApartment for sale in Zelenika, Herceg Novi riviera, Montenegro.The…
$116,212
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Мельине, Черногория
Квартира 2 комнаты
Мельине, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
A11-127. Frontline one bedroom apartment with a sea view in Meljine Apartment for sale locat…
$321,546
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Bijelske Krusevice, Черногория
Квартира 1 спальня
Bijelske Krusevice, Черногория
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Новые квартиры в малоквартирном доме клубного типа. Ра…
$210,825
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Квартира 3 комнаты в Мельине, Черногория
Квартира 3 комнаты
Мельине, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
А11-066. Удивительная квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в МельхинеУдивительн…
$804,545
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1
A2-1015. Three-room TownHouse in a new club complex in Tivat, Donija LastvaThree-room TownHo…
$368,750
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Откройте для себя The Peaks — сердце первого гольф-сообщества Черногории. Место, где вы може…
$794,511
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Monteonline
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Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 2/2
A2-1171. Роскошные апартаменты с садом и террасой у моря в Херцег-Нови. Роскошные апартамент…
Цена по запросу
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 4 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Продается квартира c тремя спальнями, 187 м², Дженовичи, Херцег-Нови Квартира (одна комна…
$361,003
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Трехкомнатная квартира с прекрасным видом на Порто Нови и море доступна для покупки в Кумбор…
$325,666
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Квартира 4 комнаты в Мельине, Черногория
Квартира 4 комнаты
Мельине, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
A11-083. Пентхаус с тремя спальнями с видом на городПродается пентхаус с тремя спальнями в М…
$446,969
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
A2-1128. Продается двухкомнатная квартира с видом на море недалеко от Порто Нови. В курортн…
$189,192
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Солнечная теплая двухкомнатная квартира в элитном районе города Герцег Нови Савина площадью …
$164,064
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Квартира 2 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
A11-140. Роскошные апартаменты с панорамным видом на море в Кумборе, Герцег-НовиСтруктура ап…
$160,860
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
A2-1206. Просторная солнечная квартира в деревне Биела. Продается просторная солнечная кварт…
$294,917
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь 240…
Цена по запросу
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Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Продаются квартиры от застройщика класса люкс в Черногории, в Герцег-Нови. Прайс лист обнов…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Peters Group Real Estate
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Продается участок площадью 420м2, расположенный на первой линии моря, в городе Биела, в муни…
$290,258
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
Продажа ID3582. 2 квартиры-студии с террасой 50 метров – выгодное предложение для постоянног…
$158,232
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Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Продается двухкомнатная квартира в недавно построенном доме в Дженовичах, район Херцег-Нови.…
$221,139
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First Realty
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Действующий четырёх этажный мини отель на 6 номеров Р…
$627,070
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
A5-195. Three bedroom apartment in BijelaFor sale a spacious apartment in the village of Bij…
$195,549
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Херцег Нови, район Топла. Новый жилой комплекс с бассейном Расстояние до моря 400м. Этажей…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Невероятно красивая 3-комнатная квартира, расположенная в Кумборе, всего в 100 метрах от Пор…
$428,642
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