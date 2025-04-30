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Квартиры с видом на горы в Херцег-Нови, Черногория

однокомнатные
56
двухкомнатные
62
трехкомнатные
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36 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 3 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Херцег Нови Биела 129600 е 54 м2 с двумя спальнями квартира в новостройке напрямую от инве…
$134,442
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Продаются квартиры от застройщика класса люкс в Черногории, в Герцег-Нови. Прайс лист обнов…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 3 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 4/5
ID-1844 Продается просторная квартира с двумя спальнями с видом на горы и море в тихом ра…
$251,026
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Продается двухкомнатная квартира в недавно построенном доме в Дженовичах, район Херцег-Нови.…
$221,139
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этаж 4
Продажа ID3752. Продается двухкомнатная квартира в недавно построенном доме в Дженовичах, ра…
$214,188
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Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается квартира пентхаус в Черногории в новом доме с видом на море. Площадь квартиры 9…
$271,188
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Josice, Черногория
Квартира 2 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 45 кв метров в поселке Каменари. …
$107,412
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 72 кв метра в клубном комплексе с б…
$233,610
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Сасовичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сасовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Продажа 3154. Продаётся квартира-пентхаус с 1 спальней 125 м2 на первой линии. Квартира нахо…
$268,701
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Квартира 2 комнаты в Provodina, Черногория
Квартира 2 комнаты
Provodina, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Недавно отремонтированная квартира на продажу в тихом районе Нивице. Расположена на втором э…
$65,548
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Квартира 3 спальни в Дженовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Дженовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Ðenovići 3 Bedroom Apartment for sale close to Porto Novi and all the amenities you need. A …
$261,271
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Квартира в Игало, Черногория
Квартира
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Просторная студия на 2 этаже. Площадь 28м2 + терраса 6м2. Прихожая, кухня санузел с душевой …
$110,412
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Квартира 2 комнаты в Мельине, Черногория
Квартира 2 комнаты
Мельине, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Предлагаем апартамент люкс- класса в комплексе Lazure Hotel and Marina в живописном месте Ме…
$547,459
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира расположена в элитном частном комплексе в Дженовичах - в Боко-Которской Бухте Квар…
$173,081
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Кумбор, Черногория
Квартира 5 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
Роскошная квартира с полутора спальнями в самом сердце Кумбора, прекрасной деревни на криста…
$195,155
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасная квартира с видом на море всего в 3 минутах ходьбы до моря! В цену включена новая…
$162,551
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from : €146,278. Igalo 2 bedroom apartment for sale. Located a few meters from the …
$160,467
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в поселке Биела,  Внутренняя площадь кварти…
$250,155
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Новое здание с множеством квартир на продажу у моря и курорта Портонови. Прямо от разработчи…
$192,482
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Студия в Provodina, Черногория
Студия
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
$135,369
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Квартира 2 комнаты в Игало, Черногория
Квартира 2 комнаты
Игало, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
$131,970
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Предлагаем на продажу ДВА совершенно новых апартамента каждый с одной спальней, собственным …
$401,569
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Агентство
First Realty
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Квартира в Кумбор, Черногория
Квартира
Кумбор, Черногория
Площадь 31 м²
Этаж 1
Продажа Кумбор ID4698. Новые апартаменты, район Кумбор, Херцег-Нови, убежище в раю Черногор…
$114,320
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Квартира 1 комната в Мельине, Черногория
Квартира 1 комната
Мельине, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Продается потрясающая квартира с 1 спальней в роскошном курортном комплексе Lazure в Мельине…
$544,180
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Квартира 2 спальни в Bijelske Krusevice, Черногория
Квартира 2 спальни
Bijelske Krusevice, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается  меблированная двухуровневая квартира  с видом на Боко-которский залив в Каменаре.…
$173,560
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Мельине, Черногория
Квартира 1 комната
Мельине, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
$75,074
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Квартира 3 комнаты в Кумбор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Кумбор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
Эта квартира с 2 спальнями расположена на 4 этаже старого здания в Кумборе, через дорогу от …
$119,720
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Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 3
Эти потрясающие апартаменты состоят из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, д…
$381,377
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Квартира 2 комнаты в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 комнаты
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Продажа Херцег-Нови № 2808. Херцег-Нови. Первый этаж, имеет большую террасу и частичный вид …
$91,949
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