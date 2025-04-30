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Виллы с гаражом в Donja Lastva, Черногория

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4 объекта найдено
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,98 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$2,85 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$5,69 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$2,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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