Долгосрочная аренда домов в Donja Lastva, Черногория

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Вилла 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
#Annual_Rent_Three_Bedrooms_Budva ID Luxury new three-bedroom villa for rent near Budva …
$2,937
в месяц
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Donja Lastva, Черногория
Дом 3 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 3
Площадь 130 м²
For Rent: 5★ Modern Villa with Private Pool — Tivat, MontenegroRent price: €4,000 / month + …
$4,610
в месяц
Агентство
Mbroker
Языки общения
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
