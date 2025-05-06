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Виллы с видом на море в Доброте, Черногория

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16 объектов найдено
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 415 м²
Отреставрированная каменная вилла на первой линии моря в Доброте - высокий инвестиционный по…
$2,47 млн
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Monteonline
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Вилла находится на побережье Боко-Которского залива в поселке с прекрасным названием Доброта…
$716,484
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$944,777
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Элитный каменный особняк на 1 линии моря со своим причалом в пос. Доброта - идеальное место …
$2,68 млн
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Monteonline
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метрах о…
$697,882
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Monteonline
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Старый, каменный палаццио на 1 линии моря - по старинной лестнице до моря 3 метра. Дом наход…
$805,248
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 198 м²
Уникальный земельный участок с каменным домом на первой линии моря и разрешением на строител…
$1,71 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Стильная, современная вилла в Доброте с панорамными видами на море в 2 минутах от моря. Дом…
$1,01 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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First Realty
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