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Аренда вилл на сутки в Denjasi Cesminovo, Черногория

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1 объект найдено
Villa for Rent in Budva Municipality в Denjasi Cesminovo, Черногория
Villa for Rent in Budva Municipality
Denjasi Cesminovo, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Расположенная всего в 10 км от Будвы и в 400 м от пляжа, эта современная вилла предлагает уе…
$505
за сутки
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