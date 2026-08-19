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Квартиры в Общине Даниловград, Черногория

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Даниловград
4
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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Exclusive, fully renovated apartment in a house in the very center of Danilovgrad, on a corn…
$208,575
НДС
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Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Продается очень просторная и хорошо спроектированная двухкомнатная квартира площадью 71 м2, …
$150,637
НДС
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Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
A very spacious and well-designed two-bedroom apartment of 71 m² is for sale, located on the…
$150,637
НДС
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Даниловград, Черногория
Квартира 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Эксклюзивная, полностью отремонтированная квартира в доме в самом центре Даниловграда, на уг…
$208,575
НДС
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Квартира 4 спальни в Спуж, Черногория
Квартира 4 спальни
Спуж, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Два дома, общая площадь 200 м2 и 90 м2, летняя кухня 20 м2, хозяйственная постройка. участок…
$438,020
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