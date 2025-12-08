Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Cavori
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Cavori, Черногория

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Cavori, Черногория
Квартира 1 комната
Cavori, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Nexus  — резиденция премиум-класса в самом сердце Черногории. Преимущества комплекса: …
$121,693
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cavori, Черногория

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти