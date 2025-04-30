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Снять квартиру на сутки в Будве, Черногория

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Этот современный студийный апартамент, расположенный в самом центре Будвы, всего в 400 метра…
$795
за сутки
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CRASSULA Estate
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Summer rental in Dukley Gardens! в Будва, Черногория
Summer rental in Dukley Gardens!
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Летняя аренда в Dukley Gardens! Апартамент расположен на первой линии моря, откуда открыв…
$543
за сутки
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 76 м²
ID 25📍 Аренда квартиры на сезон (4 месяца) в центре Будвы📌Расположение: на первой линии моря…
$15,281
за сутки
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 76 м²
ID 25📍 Аренда квартиры на сезон (4 месяца) в центре Будвы📌Расположение: на первой линии моря…
$15,281
за сутки
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Агентство
SMinvestment RealEstate
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English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
#Rent_for_season_Becici Rent a spacious bright apartment with 2 bedrooms, 60 sq.m. Loc…
$194
за сутки
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3
Мы предлагаем вам исключительную возможность арендовать совершенно новый, современно оборудо…
$159
за сутки
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
#rent_for_a_year_two_rooms_budva ID Rent an exclusive apartment with the best sea view …
$569
за сутки
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 76 м²
ID 25📍 Аренда квартиры на сезон (4 месяца) в центре Будвы📌Расположение: на первой линии моря…
$15,344
за сутки
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Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski