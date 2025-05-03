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Дуплексы с видом на море в Общине Будва, Черногория

Будва
14
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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8
Недвижимость, Черногория, Будва - Представляем вам новый элитный комплекс, расположенный на …
$675,106
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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