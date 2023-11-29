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Черногория
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Община Биело-Поле
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Дома в Община Биело-Поле, Черногория
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19 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
2
225 м²
Этот элегантный дом в Добре Воде предлагает уникальное сочетание комфорта, пространства и пр…
€280,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
2
225 м²
NUM 5412 This elegant home in Dobra Voda offers a unique combination of comfort, space an…
€280,000
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Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
2
82 м²
NUM 5595 The 82 square meter home has been carefully designed to provide a comfortable li…
€170,000
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Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
4
100 м²
НУМ 5571 Продается дом в Добри Воде, поселении, расположенном на границе двух муниципалитет…
€280,000
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Дом 6 спален
Kukulje, Черногория
6
220 м²
NUM 5325 Продается двухэтажный дом с 6 квартирами в тихом месте недалеко от моря. Дом рас…
€350,000
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Дом 9 спален
Kukulje, Черногория
9
390 м²
NUM 5117 Мы предлагаем на продажу просторный, большой дом с квартирами и квартирами в городе…
€450,000
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Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
3
150 м²
NUM 5109 Новый дом в Добре Воде, поселок, расположенный в баре. Площадь дома составляет 150…
€380,000
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Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
4
260 м²
NUM 4992 Продается этот потрясающий двухэтажный дом с частным бассейном в Добре Воде. Этот д…
€505,000
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Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
3
240 м²
NUM 2740 House for sale in Bar, Dobra Voda in the Sunset Villas complex - a complex of vi…
€500,000
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Вилла 5 спален
Kukulje, Черногория
5
366 м²
NUM 1971 На просторном участке 660 м2, в нескольких минутах ходьбы от моря, в районе Добра …
€937,000
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Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
5
237 м²
NUM 2377 Three-storey house for sale in the area of Dobra Voda, municipality Bar. The a…
€740,000
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Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
2
61 м²
NUM 3727 Tiny house in Dobre Vode, not far from the Veliki Pjesak beach. This is the…
€80,000
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Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
4
200 м²
NUM 3762 Modern house in Dobre Vode, near the city of Budva. The area of the house…
€285,000
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Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
5
97 м²
NUM 4089 Modern house in Dobra Voda, near the city of Bar. The area of the house is…
€107,000
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Дом 4 спальни
Община Биело-Поле, Черногория
4
240 м²
Код объекта - 1.25.11.9057Предлагается к продаже овый дом в городе Бар, район Полье на участ…
€170,000
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Дом
Община Биело-Поле, Черногория
340 м²
Код объекта - 1.25.11.8890Новый дом в Полье без внутренней отделки. Качественное строительст…
€180,000
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Вилла с камином
Община Биело-Поле, Черногория
250 м²
Код объекта - 2.25.728.2944 Продается новый дом с бассейном в Баре, район Поле. Дом площадью…
€380,000
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Дом 4 спальни
Община Биело-Поле, Черногория
4
200 м²
Код объекта - 2.25.11.2614Город Бар, Полье Дом новостройка 200м2 Участок 650м2 Зала прихожая…
€250,000
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Дом 5 спален
Община Биело-Поле, Черногория
5
299 м²
Код объекта - 2.25.11.1476Бар.Поле. Новый 2-х этажный дом. Площадь дома 290м2 на участке зем…
€300,000
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Параметры недвижимости в Община Биело-Поле, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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