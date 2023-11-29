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Жильё в Община Биело-Поле, Черногория

Potkrajci
22
27 объектов найдено
Дом 2 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 225 м²
Этот элегантный дом в Добре Воде предлагает уникальное сочетание комфорта, пространства и пр…
€280,000
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Дом 2 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 225 м²
NUM 5412 This elegant home in Dobra Voda offers a unique combination of comfort, space an…
€280,000
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Дом 2 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 82 м²
NUM 5595 The 82 square meter home has been carefully designed to provide a comfortable li…
€170,000
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Дом 4 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 4
Площадь 100 м²
НУМ 5571 Продается дом в Добри Воде, поселении, расположенном на границе двух муниципалитет…
€280,000
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
НУМ 5570 Пентхаус с видом на море на продажу в Добра Вода. Расположен на 5-м этаже здания, …
€180,000
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Дом 6 спален в Kukulje, Черногория
Дом 6 спален
Kukulje, Черногория
Количество спален 6
Площадь 220 м²
NUM 5325 Продается двухэтажный дом с 6 квартирами в тихом месте недалеко от моря. Дом рас…
€350,000
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
NUM 5253 Продается квартира с двумя спальнями в Добре Воде. Квартира имеет площадь 69 м2 и …
€105,000
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Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 052 м²
NUM 5039 Отличное и почти готовое инвестиционное предложение предлагается к продаже! Большо…
€1,09 млн
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Дом 9 спален в Kukulje, Черногория
Дом 9 спален
Kukulje, Черногория
Количество спален 9
Площадь 390 м²
NUM 5117 Мы предлагаем на продажу просторный, большой дом с квартирами и квартирами в городе…
€450,000
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Вилла 3 спальни в Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 3
Площадь 150 м²
NUM 5109 Новый дом в Добре Воде, поселок, расположенный в баре. Площадь дома составляет 150…
€380,000
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Квартира в Kukulje, Черногория
Квартира
Kukulje, Черногория
Площадь 32 м²
NUM 4956 Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар…
€103,000
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
NUM 4972 Квартиры на продажу в новом здании в Добри Воде. Здание начало строительство, и …
€285,000
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Квартира 2 спальни в Kukulje, Черногория
Квартира 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 97 м²
NUM 5000 Продается квартира в Добра Вода, муниципалитет Бар. Квартира имеет площадь 97 м2 и…
€232,500
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Дом 4 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
NUM 4992 Продается этот потрясающий двухэтажный дом с частным бассейном в Добре Воде. Этот д…
€505,000
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Вилла 3 спальни в Kukulje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
NUM 2740 House for sale in Bar, Dobra Voda in the Sunset Villas complex - a complex of vi…
€500,000
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Вилла 5 спален в Kukulje, Черногория
Вилла 5 спален
Kukulje, Черногория
Количество спален 5
Площадь 366 м²
NUM 1971 На просторном участке 660 м2, в нескольких минутах ходьбы от моря, в районе Добра …
€937,000
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Дом 5 спален в Kukulje, Черногория
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
Количество спален 5
Площадь 237 м²
NUM 2377 Three-storey house for sale in the area of ​​Dobra Voda, municipality Bar. The a…
€740,000
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Дом 2 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 2 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 2
Площадь 61 м²
NUM 3727 Tiny house in Dobre Vode, not far from the Veliki Pjesak beach. This is the…
€80,000
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Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 77 м²
NUM 4051 Apartments for sale in a small residental building in Dobre Voda, Bar. …
€100,000
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Квартира 1 спальня в Kukulje, Черногория
Квартира 1 спальня
Kukulje, Черногория
Количество спален 1
Площадь 78 м²
NUM 4051-4 For sale a one bedroom apartment in a small residential building in Dobre Voda…
€100,000
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Дом 4 спальни в Kukulje, Черногория
Дом 4 спальни
Kukulje, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
NUM 3762 Modern house in Dobre Vode, near the city of Budva. The area of ​​the house…
€285,000
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Дом 5 спален в Kukulje, Черногория
Дом 5 спален
Kukulje, Черногория
Количество спален 5
Площадь 97 м²
NUM 4089 Modern house in Dobra Voda, near the city of Bar. The area of ​​the house is…
€107,000
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Дом 4 спальни в Община Биело-Поле, Черногория
Дом 4 спальни
Община Биело-Поле, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Код объекта - 1.25.11.9057Предлагается к продаже овый дом в городе Бар, район Полье на участ…
€170,000
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Дом в Община Биело-Поле, Черногория
Дом
Община Биело-Поле, Черногория
Площадь 340 м²
Код объекта - 1.25.11.8890Новый дом в Полье без внутренней отделки. Качественное строительст…
€180,000
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Вилла с камином в Община Биело-Поле, Черногория
Вилла с камином
Община Биело-Поле, Черногория
Площадь 250 м²
Код объекта - 2.25.728.2944 Продается новый дом с бассейном в Баре, район Поле. Дом площадью…
€380,000
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Дом 4 спальни в Община Биело-Поле, Черногория
Дом 4 спальни
Община Биело-Поле, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Код объекта - 2.25.11.2614Город Бар, Полье Дом новостройка 200м2 Участок 650м2 Зала прихожая…
€250,000
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Дом 5 спален в Община Биело-Поле, Черногория
Дом 5 спален
Община Биело-Поле, Черногория
Количество спален 5
Площадь 299 м²
Код объекта - 2.25.11.1476Бар.Поле. Новый 2-х этажный дом. Площадь дома 290м2 на участке зем…
€300,000
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с видом на море
с бассейном
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