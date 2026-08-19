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Отели в Биеле, Черногория

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 784 м² в Биела, Черногория
Отель 784 м²
Биела, Черногория
Число комнат 24
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 784 м²
Площадь: 784 м2Общее количество единиц размещения: 12.Количество комнат: 10Количество кварти…
$3,46 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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