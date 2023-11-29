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Отели в Биела, Черногория

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море в Биела, Черногория
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
Комнаты 6
Площадь 411 м²
Количество этажей 3
D5-143. Мини-отель в БиелеПродается мини-отель в 50 метрах от моря. В 50 мерах есть набереж…
€580,000
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