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Черногория
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Бар
Земельные участки в Бар, Черногория
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43 объекта найдено
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Земельные участки
Бар, Черногория
ID 988 Продается земельный участок в центре Бара Земельный участок Локация: Бар, цент…
€200,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 986 Продается земельный участок в центре Бара Земельный участок Локация: Бар, цент…
€236,800
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
Участок с недостроенным домом расположен в районе Зупци Площадь дома 80м2. Площадь земельно…
€80,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с wi-fi
Бар, Черногория
414 м²
Участок в Баре: ваша возможность для инвестиций и строительства Площадь 414 м2 Площад…
€90,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
📍Bar ✅ 411 sq m ✅ urbanized land ✅ technical construction conditions up to 1035 m2 ✅ plot…
€90,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
ID 719 Продается урбанизированный земельный участок Участок находится рядом со школой…
€241,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 543 Продается видовой земельный участок в Баре, район Зальево. Площадь участка 1600…
€155,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 437 Продается участок в районе Старой маслины, Бар До Старого Бара 300 метров. На …
€248,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 436 Продается участок в районе Старой маслины, Бар Площадь участка 9890 м2 Также…
€150,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 208 В продаже участок земли в Баре (Зеленый пояс). Земля урбанизирована, есть тех у…
€100,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 177 Продаётся участок в поселке Туджемили (над Баром) Площадь участка 1200 кв. метр…
€36,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
ID 176 Продаётся участок недалеко от Бара. Площадь 3600 кв.м. Асфальт до участка (д…
€216,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
Урбанизированный участок 2050м2 в Полье, Бар. Электричество, вода. Вид на горы. Расстоя…
€205,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
2 415 м²
NUM 5411 Земля на продажу в баре. Участок имеет площадь 2415 м2. 3 виллы по 500 м2 каждая бы…
€2,29 млн
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Земельные участки с видом на море
Бар, Черногория
400 м²
Продажа: Участок в Зеленом поясе - пригороде Бара в 500 метрах от моря Продается участок…
€75,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на горы
Бар, Черногория
3 860 м²
Земля на продажу - урбанизированный участок в Черногории Площадь участка 38,6 соток Р…
€300,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с wi-fi
Бар, Черногория
250 м²
Предлагается участок в Черногории — продажа земельных участков в Черногории разной площади,…
€25,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Земельные участки
Бар, Черногория
Участок в центре Бара под заcтройку многоквартирного дома. Участок 1250м2 в центре Бара под…
€490,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
770 м²
NUM 747 Участок на продажу в баре, район Сусандж. Участок общей площадью 770 м2 расположен …
€220,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
37 800 м²
NUM 821 Земельный участок на продажу 37.800 м2 в предгорьях Барской Ривьеры. Участок предл…
€378,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
1 776 м²
NUM 783
€430,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
1 000 м²
NUM 782 Участок на продажу в районе Добре Воде, недалеко от города Бар. Участок имеет п…
€150,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
320 м²
NUM 1182 Мы предлагаем уникальную возможность построить виллу своей мечты на побережье Ад…
€135,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
922 м²
NUM 1517
€683,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
30 000 м²
NUM 2609 Без урбанизированный участок для продажи в баре. Участок расположен в 3000 метрах о…
€2,10 млн
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Земельные участки
Бар, Черногория
6 581 м²
NUM 2320 Plot of 6581 m2 for sale in Dobre Vodу, near the center of Bar. Th…
€440,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
1 312 м²
NUM 3052 Plot for sale in the Bar. The total area of the plot is 1312 m2 and it is locate…
€125,000
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Земельные участки
Бар, Черногория
838 м²
NUM 3345 Plot for sale in Susanj, mot far from the city of Bar. The total area of the plot i…
€77,000
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Земельные участки с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Бар, Черногория
Барская Ривьера. Участок под элитное строительство. Площадь 2415 кв.м. Участок имее…
Цена по запросу
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Земельные участки
Бар, Черногория
Три участка в центре Бара под застройку - удобное расположение в 1 км от моря, с видом, в …
€137,000
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