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Таунхаусы с видом на горы в Общине Бар, Черногория

Бар
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Бар, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Структура таунхауса: 1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, открытая терраса с видом н…
$238,543
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Агентство
GATE Realty
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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