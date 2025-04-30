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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Общине Бар, Черногория

Бар
6
Белиши
3
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Этаж 5
Этот престижный жилой комплекс в Шушане, Бар, предлагает идеальное сочетание современного ди…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Этаж 9
В одном из самых красивых прибрежных городов строится современная резиденция, предлагающая и…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Этаж 4
Откройте для себя воплощение современного роскошного образа жизни в Сутоморе, расположенном …
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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English, Русский, Crnogorski
Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Этаж 1
Представляем вам уникальный проект роскошного жилого и коммерческого комплекса, который стро…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Этаж 4
Представляем вам совершенно новый жилой комплекс, который в настоящее время строится в прекр…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира в Буртаиши, Черногория
Квартира
Буртаиши, Черногория
Этаж 1
В продаже однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также студия, расположенные в престижном…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
#4124📍 Аренда студии с 01.01.25 в городе БарРасположение: Faros Hotel, Soho City DistrictПло…
$420
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Площадь 125 м²
ID 0314 Сдается трехкомнатная квартира в районе ​​Šušanj, Bar Площадь ​​125м2 на первом …
$1,147
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Бар, Черногория
Квартира
Бар, Черногория
Этаж 1
Представляем вам уникальный проект K Centar, который будет построен в самом центре Бара, в н…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 3 комнаты в Utrg, Черногория
Квартира 3 комнаты
Utrg, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Аренада Подличак № 2762. Сдаётся квартира с 2 спальнями и с красивым, современным ремонтом. …
$1,655
в месяц
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Квартира в Полье, Черногория
Квартира
Полье, Черногория
Добро пожаловать в совершенно новый комплекс, где современная жизнь сочетается с комфортом и…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
133#4131 Аренда роскошной двухкомнатной квартиры в городе Бар Квартира будет доступна с …
$946
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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