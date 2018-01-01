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Недвижимость Bruņinieku 93c

Рига, Латвия
от
€9,000
;
20
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О комплексе

Этот новый проект расположен во дворе по адресу улица Бруниниеку 93, в центре Риги. Это качественно отреставрированный комплекс бывшего здания текстильной фабрики, состоящий из 12 уютных и энергоэффективных квартир в стиле лофт. В квартирах присутствуют широкие полноценные окна, в некоторых квартирах потолки достигают 4 метров, что позволяет новым жильцам реализовать интересные решения в области дизайна мебели. Нескольким квартирам доступны террасы, где можно наслаждаться летними вечерами и ощутить преимущества жизни в лофте в тихом, светлом и зеленом дворе центра Риги. Энергоэффективность: Учитывая новые требования к энергоэффективности здания, были выполнены работы по утеплению наружных стен, установлены энергоэффективные двухкамерные окна, а каждая квартира оборудована отдельным счетчиком тепла. В каждом помещении установлена система рекуперации, а отопление обеспечивается тепловым насосом Toshiba. Эти инвестиции являются одними из самых эффективных решений в многоквартирных зданиях и позволяют жильцам получать небольшие счета за квартиру. Отделка и интерьер: В этом проекте все квартиры полностью готовы, и мы с радостью поможем вам с вопросами дизайна мебели. Квартиры функционально спланированы, отделка выполнена из высококачественных натуральных материалов. В ванных комнатах установлены ванны из искусственного камня, сантехника "Laufen" и "Grohe", керамическая плитка, ламинат класса 33 и отделанные двери, созданные для комфорта новых жильцов. Качество - полная реконструкция: Полная реконструкция здания включает установку всех коммуникаций - электропроводки, водопровода, канализации. Были построены новые перегородки, установлены наружные двери, соответствующие нормам звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания отреставрирован, крыша обновлена. В результате реконструкции установлены широкие полноценные окна и французские балконы. Для обеспечения отопления установлен бетонный каркас с трубопроводами теплого пола, а в санузлах теплый пол обеспечивается электричеством. Все строительные работы завершены, и здание передано в эксплуатацию. Возможность приобрести гараж для 3-комнатной квартиры за 18 000 EUR.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Bruņinieku 93c
Рига, Латвия
от
€9,000
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Raņķa Dambis 31
Рига, Латвия
Агентство: REALAT real estate
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полностью отремонтировано, но квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. Простор и яркость квартир составляют большие окна, а также характерная для исторических зданий высота потолков-3,5 м. ​​В рамках реконструкции здания будет полностью обновлен его великолепный фасад и установлено новое фасадное освещение, а также установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляцией, что сделает здание еще более выразительным. На чердаке будут проведены работы по утеплению, а кровля будет покрыта защитным слоем. В свою очередь, внутри здания будут построены новые инженерные сети (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), будет построен новый тепловой узел и новые вентиляционные каналы с индивидуальной системой рекуперации для каждой квартиры. Вокруг здания будет закрыта благоустроенная территория, где можно будет припарковать автомобили и велосипеды, а для дополнительной безопасности будет установлена новая система видеонаблюдения.
Lindenholma
Lindenholma
Марупский край, Латвия
от
€200,000
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь премиум-класса. Новый жилой квартал в самом востребованном районе Риги, где вы сможете насладиться идеальным балансом между городской инфраструктурой и зелеными насаждениями, движением и покоем, отличной инфраструктурой. Среда Настоящие дома для вашей жизни. Уникальность Lindenholma заключается в возможности мегаполиса с ощущением частного дома, зеленой окружающей среды и большого частного открытого пространства. Преимущество Lindenholma – четверть без машин. Машины можно оставить на наземной парковке вокруг квартала, а летом будут доступны многоэтажные парковки. Район Lindenholma состоит из 3 пятиэтажных зданий, 1 трехэтажного здания и 2 трехэтажных таунхаусов, предлагающих в общей сложности 197 квартир и 12 апартаментов. Доступны квартиры различной планировки, от студий до просторных квартир с 3 спальнями, а также эксклюзивные апартаменты в городских виллах. Особо хочется выделить квартиры на первом этаже с выходом в сад на заднем дворе. В зеленых дворах Lindenholma растут 102 дерева в возрасте от 20 до 25 лет, а тысячи кустарников, почвопокровных и других растений создают уютную парковую атмосферу. Растительные композиции разработаны таким образом, чтобы сад был изменчив во все времена года. Извилистые дорожки из смеси асфальта и гранитного щебня вьются по зеленым дворам Lindenholma . Они идеально подходят как для неспешных прогулок, так и для катания на велосипеде или роликах. Здесь есть специально оборудованные зоны активного отдыха с 4 игровыми площадками для детей и юношества, уличные тренажеры, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные столы и уютный задний двор для йоги или отдыха. Номер Здесь все готово для проживания. Стандарт Vastint обеспечивает комфортную и безопасную жилую среду, обеспечивая полноценную внутреннюю и внешнюю среду. Каждое решение – от продуманной планировки квартир и отличной звукоизоляции до внутренней отделки и благоустройства – служит комфорту и благополучию жильцов. Квартал Lindenholma предлагает 107 современных квартир для сдачи в аренду, где все готово для проживания – функциональные планировки, встроенные кухни, просторные балконы. Квартиры-студии 47,6 м2 Квартиры с 1 спальней 47,8–60,8 м2 Квартиры с 2 спальнями 67,3–76,1 м2 Квартиры с 3 спальнями 86–90,5 м2 Квартиры с выходом в сад 60,6–90 м2. В том числе сдаются в аренду две трехэтажные городские виллы с 12 апартаментами премиум-класса. 8 функциональных двухэтажных квартир – 2 или 3 спальни, 2 террасы площадью 107,5–121,9 м2 с ощущением настоящего частного дома. По обеим сторонам террасного дома есть просторное личное пространство на свежем воздухе, где можно насладиться солнцем, свежим воздухом и отличной компанией. 4 пентхауса – 2 спальни, кабинет, терраса 94,9–95 м2 на верхних этажах городских вилл открывают великолепный панорамный вид на зеленый ландшафт Марупе. Место нахождения Все уже здесь. В Lindenholma все находится в пределах легкой досягаемости. Kārļa Ulmana gatve легко соединяет квартал с центром Риги, аэропортом и Юрмалой. Но все необходимое для комфортной жизни здесь, в Пардаугаве и Марупе, есть: международные школы и детские сады, современные частные клиники, фитнес-залы и спортивные центры, супермаркеты и пункты обслуживания. Качественный Где стандарты комфорта и жизни равны вашим. Застройщик квартала Lindenholma Vastint — международная компания по недвижимости с более чем 30-летним опытом в сфере строительства и управления жилой, коммерческой и гостиничной недвижимостью. Vastint уделяет особое внимание созданию долгосрочной ценности с помощью социально, экономически и экологически ответственных решений. Каждый проект Vastint не только создает комфортную среду для своих пользователей, но и улучшает среду. Lindenholm был создан в соответствии со стандартом Vastint, международной программой качества и устойчивого развития, реализуемой в каждой стране, где разрабатываются проекты Vastint. Это означает, что в строительстве и отделке использовались только проверенные, экологичные материалы и проверенные решения. По мере того, как Lindenholma и прилегающий к нему Бизнес-Гарден продолжают развиваться, район становится новой частью города, предлагая комфортную среду для жизни, работы и отдыха с отличной инфраструктурой не только для жителей и офисных работников, но также для жителей и гостей.
Tirgoņu iela 11
Tirgoņu iela 11
Рига, Латвия
от
€215,200
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств. Дополнительная информация: Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка. Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры. Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды. Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт. Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь. Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку. Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой. В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно. Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
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