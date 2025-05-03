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Квартиры с садом в Латвии

Огре
5
Рига
1388
Юрмала
570
Лиепая
36
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Этаж 3/3
Предлагаем на продажу современный пентхаус с террасой в одном из самых престижных районов Ри…
$621,303
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