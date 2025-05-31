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Квартиры в Stopinu pagasts, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Lici, Латвия
Квартира 8 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 8
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
$255,322
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Stopinu pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
$169,621
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Sauriesi, Латвия
Квартира 1 комната
Sauriesi, Латвия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/6
Очень экономичная и тёплая однокомнатная квартира площадью 32,7 м² в тихом пригородном посёл…
$49,773
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Параметры недвижимости в Stopinu pagasts, Латвия

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