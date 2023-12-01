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Квартиры в Краслава, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 194 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€320,000
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Квартира 4 комнаты с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
€250,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом в Краслава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом
Краслава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
€216,000
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