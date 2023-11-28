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Квартиры в Лигатне, Латвия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с террасой в Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Gaujas, Латвия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
€157,000
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Квартира 3 комнаты с двором в Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Gaujas, Латвия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
€450,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с двором в Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты с террасой, с двором
Gaujas, Латвия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
€189,500
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Квартира 3 комнаты с двором в Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Gaujas, Латвия
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/3
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€249,000
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Квартира 2 комнаты с двором в Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором
Gaujas, Латвия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€136,300
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Квартира 2 комнаты с террасой, с двором в Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой, с двором
Gaujas, Латвия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте.Квартира расположена на втором э…
€153,820
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