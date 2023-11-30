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Квартиры в Сигулда, Латвия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€277,579
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Квартира 2 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€142,701
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Квартира 4 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€197,174
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Квартира 4 комнаты с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 7/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€635,877
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Квартира 9 комнат с террасой в Сигулда, Латвия
Квартира 9 комнат с террасой
Сигулда, Латвия
Комнаты 9
Площадь 279 м²
Этаж 6/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
€941,678
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