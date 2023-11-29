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Квартиры в Стренчи, Латвия

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6 объектов найдено
Квартира 5 комнат с двором в Стренчи, Латвия
Квартира 5 комнат с двором
Стренчи, Латвия
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Этаж 4/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€552,070
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Квартира 4 комнаты с двором в Стренчи, Латвия
Квартира 4 комнаты с двором
Стренчи, Латвия
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€296,240
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Квартира 3 комнаты с двором в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Стренчи, Латвия
Комнаты 3
Площадь 174 м²
Этаж 1/4
Квартира с полной отделкой. Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с тер…
€330,000
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Квартира 2 комнаты с двором в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором
Стренчи, Латвия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€136,590
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Квартира 3 комнаты с двором в Стренчи, Латвия
Квартира 3 комнаты с двором
Стренчи, Латвия
Комнаты 3
Площадь 175 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€270,510
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Квартира 2 комнаты с двором в Стренчи, Латвия
Квартира 2 комнаты с двором
Стренчи, Латвия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый проект Astra House состоит из двух трехэтажных домов с террасами. Каждое из зданий име…
€140,450
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