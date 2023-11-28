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Квартиры в Елгава, Латвия

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9 объектов найдено
Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Елгава, Латвия
Квартира 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Елгава, Латвия
Комнаты 5
Площадь 197 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира с выходом на крышу дома. Квартира состоит из двух этажей. На первом э…
€900,000
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Квартира 2 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с видеонаблюдением
Елгава, Латвия
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Этаж 6/6
Квартира с серой отделкой в реновированном доме Rīdzenes Rezidence. В доме и квартирах произ…
€59,000
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Площадь 138 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€530,530
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€240,760
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€209,520
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Квартира с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€170,500
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€119,020
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с двором
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Этаж 3/5
Новый проект в Старом Городе. Это стабильное, целеустремленное жизненное пространство, котор…
€212,740
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией в Елгава, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 4/6
Предлагаем эксклюзивные просторные апартаменты в Старом городе с видом на церковь Святого Пе…
€600,000
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Параметры недвижимости в Елгава, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
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