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Квартиры в Babites pagasts, Латвия

двухкомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Saliena Parklife Apartments — это современный жилой проект, расположенный в жилом комплексе …
$188,568
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Квартира 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Saliena Parklife Apartments — это современный жилой проект, расположенный в жилом комплексе …
$202,158
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Квартира 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Полностью оборудованная, в отличном техническом состоянии и в очень удобном месте, рядом ест…
$327,255
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Квартира с балконом расположена на втором этаже трехэтажного дома.Полностью меблирована - вс…
$262,654
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Квартира 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продаётся четырёхкомнатная квартира в проекте жилого комплекса Salienas. О квартире: - Ч…
$280,304
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Квартира 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 3 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Saliena Parklife Apartments — это современный жилой проект, расположенный в жилом комплексе …
$200,460
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Квартира 2 комнаты в Пиньки, Латвия
Квартира 2 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Saliena Parklife Apartments — это современный жилой проект, расположенный в жилом комплексе …
$144,399
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Квартира 5 комнат в Priezciems, Латвия
Квартира 5 комнат
Priezciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
$300,153
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Параметры недвижимости в Babites pagasts, Латвия

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