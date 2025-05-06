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Квартиры в Garkalnes pagasts, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 238 м²
Этаж 1/2
Продается жилой дом в поселке Sunīši – уютное и спокойное место вдали от городской суеты с х…
$566,226
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Квартира 12 комнат в Upesciems, Латвия
Квартира 12 комнат
Upesciems, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 2/2
Недвижимость бережно использовалась и поддерживалась. Качественно и элегантно меблированный …
$479,598
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Garkalnes pagasts, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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