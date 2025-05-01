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Квартиры в Ogresgala pagasts, Латвия

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8 объектов найдено
Квартира в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира
Ogresgala pagasts, Латвия
Инвестиционный объект.
$1,21 млн
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
Элитный Клубный дом в Юрмале, Egļu iela 6 – “OSOБНЯК”Площади апартаментов от 53.7 до 158.4 м…
$299,425
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
Предлагаем эксклюзивную квартиру с двумя спальнями в новом проекте Legend в Юрмале, Булдури.…
$945,733
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Квартира 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 374 м²
Продаем роскошный пентхаус в клубном доме ARTHAUS! Проект ARTHAUS создан в тихом район…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продается просторная 2-х комнатная квартира в тихом районе. Квартира: -Выполнен косметич…
$61,248
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Квартира 1 комната в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 1 комната
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/2
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом. Планир…
$54,632
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/4
Предлагаем приобрести квартиру, расположенную в Юрмале, район Лиелупе. Первая линия моря. В …
$739,194
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/6
Продаём квартиру в Лиелупе, в дюнной зоне в элитном проекте“Marenbad-2”. У каждой комнаты ес…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Ogresgala pagasts, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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