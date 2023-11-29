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Латвия
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Юрмала
Квартиры
Квартиры в Юрмале, Латвия
однокомнатные
39
двухкомнатные
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582 объекта найдено
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
1
1
35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€49,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
2
1
33 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€95,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€119,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
53 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€112,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
2
1
41 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
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Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
1
1
35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€53,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
4
1
86 м²
Уникальная планировка, квартира обьеденина из 2 соседствующих помещений для комфортного прож…
€149,500
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
3
2
119 м²
3х комнатная квартира на берегу моря. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dune R…
€300,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Юрмала, Латвия
5
2
170 м²
5ти комнатная квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из тре…
€380,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
4
2
183 м²
Квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dun…
€495,000
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Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
6
4
245 м²
Продаётся трехэтажная квартира в Дзинтари с отдельным входом, в новом современном жилом комп…
€850,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
113 м²
2/4
Квартира в самом сердце Юрмалы! Отличное расположение в курортной зоне города рядом с детск…
€450,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€106,343
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
43 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€123,395
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в 20…
€106,343
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
2
1
35 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€98,672
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Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Юрмала, Латвия
3
2
102 м²
Двухуровневая квартира в интересном проекте "Muižas nami" Описание: - Двухуровневая кв…
€316,200
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
124 м²
1/3
Предлагаем на продажу квартиру в центре Юрмалы. Проект находится в Дзинтари, в непосредствен…
€599,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
3
2
116 м²
Уютная квартира в проекте "Juras Pils" с видом на дюны. Описание: - Первая линия - Ок…
€350,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
4
2
211 м²
Пентхаус в эксклюзивной новостройке в Майори Описание : - Четырехкомнатная квартира в …
€680,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
3
2
133 м²
В продаже эксклюзивная квартира с видом на реку "Лиелупе" Описание: - Новый дизайнерск…
€575,000
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Квартира
Юрмала, Латвия
Общая площадь (м2): 86.00 Общая площадь внутри (м2): 73.40 Общая площадь снаружи (м2): 12.…
€285,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
2
82 м²
На берегу реки Лиелупе, в самом центре Юрмалы, в проекте клубного типа «Admirāļu Osta» прода…
€303,200
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
3
100 м²
Продается новая меблированная 3-комнатная квартира в самом центре Юрмалы, в Булдури. Располо…
€290,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира
Юрмала, Латвия
Продается просторная 4-х комнатная квартира с террасой в Юрмале-Булдури, в стратегически выг…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
2
2
132 м²
Продается квартира в полностью отреновирванном здании. Реновация прошла в 2018 году. Полност…
€325,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
3
2
70 м²
В продаже уникальная 3-комнатная квартира в 50 м от моря. Описание: - Дом построен в 2…
€290,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
3
1
116 м²
В продаже красивая, просторная 3-комнатная квартира в 200 метрах от моря. Описание: - …
€385,000
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Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с lift
Юрмала, Латвия
4
2
132 м²
4/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€337,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия
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