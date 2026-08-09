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Квартиры в Юрмале, Латвия

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485 объектов найдено
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
Элегантные апартаменты в самом сердце Юрмалы – ул. Йомас 65/67 Продаются современные и прост…
$172,789
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продаётся 3-комнатная квартира в элитном комплексе - Sun Terraces! Описание: - Проект б…
$763,393
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 4/4
Предлагаем на продажу апартаменты в новом эксклюзивном жилом проекте в дюнной зоне в Юрмале,…
$605,011
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Современные апартаменты класса A+ у моря! Новые апартаменты в проекте Villa Astor, соврем…
$290,370
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 1 комната в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната
Юрмала, Латвия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Продается современная, полностью отремонтированная 2-комнатная квартира в Юрмале, на улице С…
$62,242
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Просторная квартира в комплексе Sky Garden. Продаётся светлая трёхкомнатная квартира в жи…
$216,220
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
Предлагается квартира в реновированном доме в Дубулты, по адресу ул. Слокас 55а.Квартира нах…
$116,031
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Cовременный дом на 3 комнаты с общими стенами – в закрытом комплексе Комфорт начинается с…
$230,780
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 6 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Квартира в Булдури в 10 мин.ходьбы от моря! Доступна на продажу и на аренду. Юридическ…
$351,161
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Продаем эксклюзивные 2-уровневые аппартаменты в новом проекте «Аристо». Дом находится в тихо…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/3
Предлагаем приобрести эксклюзивные апартаменты в новом проекте в Юрмале на проспекте Дзинатр…
$611,754
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 2
Продается 3 комнатная квартира в новом проекте "Jūrmalas Rezidence", в тихом месте Юрмалы, Я…
$394,504
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 5/8
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте Парк Хаус. Это дом в самом сердц…
$600,212
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 6/6
$419,316
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Комфортные и светлые апартаменты в новом проекте Pine Wood в районе Jaundubulti - это соврем…
$513,235
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Вложение в недвижимость у моря — стабильность и рост в одном из лучших районов Юрмалы. В …
$127,765
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Metropolis Group
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 2
Квартира в современном стиле в жилом комплексе «Турайдас Кварталс» рядом с улицей Йомас.Квар…
$382,901
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте в самом сердце Юрмалы, буквально в…
$1,62 млн
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1
3 комнатная квартира в новом проекте " Admirāļu osta". Квартира продаётся с отделкой.Жилая п…
$413,800
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Элегантная реновация в Майори, переосмыслен для современного образа жизни. В самом сердце…
$205,397
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/7
Предлагаем квартиру в новом проекте ''Юрмальская волна''. Элегантно обставленная новой мебел…
$686,781
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 8/8
Jurmala Park House - современный дом в самом сердце Юрмалы. Напротив находится лесопарк Дзин…
$321,168
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
На продажу предлагается квартира в современном жилом комплексе “Turaidas Kvartāls” рядом с у…
$324,886
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
Новострой первая линия, окна речку Лиелупе. Чистовая отделка, полностью мебелированная гот…
$94,160
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Апартаменты люкс с видом на море в проекте «Kapteiņu klubs» - в Дзинтари! Описание: -Про…
$1,12 млн
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Metropolis Group
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 3
Предлагается квартира на продажу в Майори, по адресу улица Йомас 15.Площадь квартиры — 115 м…
$371,298
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 2
На продажу предлагаются апартаменты в проекте Avenue 34 на проспекте Дзинтару 34 в Дзинтари.…
$609,161
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Этаж 3
Предлагаем к продаже просторную квартиру в малоквартирном доме Юрмальского стиля! Квартира н…
$289,497
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Cовременный дом на 3 комнаты с общими стенами – в закрытом комплексе Комфорт начинается с…
$230,075
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Четырехкомнатная квартира с большой террасой на первой береговой линии в Булдури в проекте J…
$571,957
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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