Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Юрмала
  5. Квартиры

Квартиры в Юрмале, Латвия

однокомнатные
39
двухкомнатные
110
трехкомнатные
57
четырехкомнатные
11
Квартира В архив
Очистить
582 объекта найдено
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€49,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€95,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€119,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€112,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€84,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником в Юрмала, Латвия
Квартира 1 комната с мебелью, с подведенным электричеством, с холодильником
Юрмала, Латвия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Компактные апартаменты студийного типа в Дзинтари. Продается уютная 1-комнатная квартира-…
€53,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Уникальная планировка, квартира обьеденина из 2 соседствующих помещений для комфортного прож…
€149,500
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
3х комнатная квартира на берегу моря. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dune R…
€300,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом в Юрмала, Латвия
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с подвалом
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
5ти комнатная квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из тре…
€380,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Квартира на берегу моря для вашей семьи. Элитный комплекс, состоящий из трех корпусов Dun…
€495,000
Оставить заявку
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 5 спален с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Продаётся трехэтажная квартира в Дзинтари с отдельным входом, в новом современном жилом комп…
€850,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 113 м²
Этаж 2/4
Квартира в самом сердце Юрмалы! Отличное расположение в курортной зоне города рядом с детск…
€450,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€106,343
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€123,395
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в 20…
€106,343
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Уютная 2-комнатная квартира с видом на лес. Описание: - Дом полностью реставрирован в …
€98,672
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Двухуровневая квартира в интересном проекте "Muižas nami" Описание: - Двухуровневая кв…
€316,200
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Этаж 1/3
Предлагаем на продажу квартиру в центре Юрмалы. Проект находится в Дзинтари, в непосредствен…
€599,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Уютная квартира в проекте "Juras Pils" с видом на дюны. Описание: - Первая линия - Ок…
€350,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Пентхаус в эксклюзивной новостройке в Майори Описание : - Четырехкомнатная квартира в …
€680,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
В продаже эксклюзивная квартира с видом на реку "Лиелупе" Описание: - Новый дизайнерск…
€575,000
Оставить заявку
Квартира в Юрмала, Латвия
Квартира
Юрмала, Латвия
Общая площадь (м2): 86.00 Общая площадь внутри (м2): 73.40 Общая площадь снаружи (м2): 12.…
€285,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 2 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 2
Площадь 82 м²
На берегу реки Лиелупе, в самом центре Юрмалы, в проекте клубного типа «Admirāļu Osta» прода…
€303,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Продается новая меблированная 3-комнатная квартира в самом центре Юрмалы, в Булдури. Располо…
€290,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира в Юрмала, Латвия
Квартира
Юрмала, Латвия
Продается просторная 4-х комнатная квартира с террасой в Юрмале-Булдури, в стратегически выг…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни
Юрмала, Латвия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Продается квартира в полностью отреновирванном здании. Реновация прошла в 2018 году. Полност…
€325,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
В продаже уникальная 3-комнатная квартира в 50 м от моря. Описание: - Дом построен в 2…
€290,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Юрмала, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
В продаже красивая, просторная 3-комнатная квартира в 200 метрах от моря. Описание: - …
€385,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с lift в Юрмала, Латвия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии, с рестораном, с lift
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 4/9
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€337,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти