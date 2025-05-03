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Квартиры с террасой в Латвии

Огре
5
Рига
1388
Юрмала
570
Лиепая
36
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112 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Новые роскошные апартаменты с видом на море в Юрмале. Стильный дизайн, высокие потолки, прос…
$712,538
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продается светлая, уютная квартира в Юрмале, в Булдури, в новом проекте "Blueberry". Дом и к…
$283,666
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/7
CENTRUS находится в наиболее активной части центра города – в квартале, расположенном между …
$245,844
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 154 м²
Этаж 2/3
Предлагаем на продажу просторную и светлую квартиру с тремя спальнями в новом проекте "Sun T…
$672,926
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Квартира 1 комната в Рига, Латвия
Квартира 1 комната
Рига, Латвия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/24
Продается студия c террасой в новом проекте Skanstes Virsotnes. Жилая площадь 44 м2, терраса…
$124,660
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/6
Продаём квартиру в Лиелупе, в дюнной зоне в элитном проекте“Marenbad-2”. У каждой комнаты ес…
$1,02 млн
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Квартира 6 комнат в Рига, Латвия
Квартира 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 268 м²
Этаж 3/4
Исключительно редкая возможность приобрести в собственность квартиру в Старом городе, в непо…
$733,021
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 4/7
Предлагаем приобрести современную и просторную квартиру в новом проекте Paris Petit, который…
$685,443
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Квартира 3 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Продаем квартиру с 2 спальнями в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивная трехкомнатная квартира на первом этаже с отдельным выходом во двор, общей площа…
$587,523
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 268 м²
Этаж 2/2
Предлагаем шикарный пентхаус с террасой в р еконструированном историческом особняке, входяще…
$717,453
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Квартира 6 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Этаж 4/4
Villa Al Mare — новый жилой комплекс класса ''люкс'' на территории престижного района города…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 168 м²
Этаж 5/8
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом проекте Парк Хаус. Это дом в самом сердц…
$565,763
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 139 м²
Этаж 2/6
Просторная квартира в реновированном историческом доме в центре Риги Адрес: Baznīcas iela 39…
$549,271
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Квартира 7 комнат в Рига, Латвия
Квартира 7 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 600 м²
Этаж 5/6
Эксклюзивная 3-х уровневая квартира общая площадь которой составляет 600 м2 и занимает 5 и 6…
$3,80 млн
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2/3
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в новом жилом комплексе FREGAT в Юрмале, на прос…
$601,667
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Продаем квартиру с 3 спальнями в уникальном квартале Riga Waterfront, который расположен на …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
Предлагаем элегантную, 2-комнатную квартиру, расположенную на  этаже здания. Квартира предла…
$554,883
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Квартира 3 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 3 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
$199,092
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 148 м²
Этаж 2/3
Проект Sun Terraces расположен в самом сердце Юрмалы- в 2 минутах ходьбы от моря и ресторана…
$471,726
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 132 м²
Этаж 2/7
Предлагаем приобрести эксклюзивные апартаменты в самом дорогом месте Риги - Тихом центре. Т…
$630,362
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Квартира 2 комнаты в Лигатне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лигатне, Латвия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
$164,947
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 139 м²
Этаж 5/7
Предлагаем приобрести квартиру в красивом современном новом проекте в самом центре Риги! Про…
$577,269
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Этаж 3/3
Предлагаем на продажу современный пентхаус с террасой в одном из самых престижных районов Ри…
$621,303
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 262 м²
Комфортабельные апартаменты с уникальным видом на Рижский залив. Исторический центр Юрмалы. …
$1,96 млн
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
Предлагаем эксклюзивную квартиру с двумя спальнями в новом проекте Legend в Юрмале, Булдури.…
$945,733
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Квартира 2 комнаты в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
$71,442
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 306 м²
Этаж 15/16
Представляем Вашему вниманию большую квартиру на высоком 15 этаже дома! Площадь квартиры – 3…
$630,489
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Квартира 5 комнат в Юрмала, Латвия
Квартира 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 266 м²
Этаж 3/5
Квартира с видом на реку в высококачественном жилом комплексе RIVERA. Дом расположен в живо…
$901,106
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Квартира 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 281 м²
Этаж 3/3
Предлагаем на продажу апартаменты класса люкс в новом проекте в Юрмале – районе Булдури, на …
$858,769
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