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Квартиры в kekavas pagasts, Латвия

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23 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Продается солнечная и уютная 3-комнатная квартира в отремонтированном доме 2021 года построй…
€93,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с интернетом
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Продается 2-комнатная квартира в районе Лапиниеки. Планировка: кухня совмещена с гостино…
€98,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Предлагаем на продажу солнечную 4-комнатную квартиру с террасой, подсобным помещением и подз…
€249,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продается 3-комнатная квартира в зеленом месте с развитой инфраструктурой. В стоимость вх…
€185,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продаётся солнечная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрической за…
€243,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€212,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой, c подсобным помещением и с п…
€209,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3- комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
€194,900
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продается новая 3+ комнатная квартира с отдельной кухней и подземным паркингом с зарядкой за…
€206,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
В продаже энергоэффективная 3+ комнатная квартира с отдельной кухней, террасой и подземным п…
€203,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€196,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€206,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€196,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сауной в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сауной
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с сауной, с террасой и подземной парковкой …
€310,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€206,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€210,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сауной в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сауной
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с саунойб с террасой и подземной парковкой …
€273,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сауной в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сауной
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€310,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€249,900
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продаётся энергоэффективная 4-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€243,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с подведенным электричеством
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€194,900
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Квартира 3 спальни с интернетом, с сауной, с телевизором в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни с интернетом, с сауной, с телевизором
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Владелец продает просторную 4-комнатную квартиру Баложи, Титурга. Идеальный вариант для …
€220,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом в kekavas pagasts, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с интернетом
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продаётся энергоэффективная 3-комнатная квартира с террасой и подземной парковкой с электрич…
€199,000
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Параметры недвижимости в kekavas pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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