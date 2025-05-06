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Квартиры в Marupes pagasts, Латвия

Марупе
25
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26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Marupe, Латвия
Квартира 3 комнаты
Marupe, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Дизайнерская квартира в новом проекте Sun Circle, Яунмарупе. Квартира после капитального ре…
$136,221
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Просторная 4-комнатная квартира в новом квартале Lindenholma. Фотографии с мебелью из дем…
$334,099
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$282,541
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Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/5
Продаются двухкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
$112,438
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
4-х комнатная мансардная квартира в новом проекте "Vecozolu nami" в Марупе Квартира: Пол…
$182,339
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 129 м²
Этаж 3/3
Просторная и комфортная 4-комнатная квартира в поселке “Sēļi”, Марупе – идеальный вариант дл…
$227,186
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
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Квартира 1 комната в Marupe, Латвия
Квартира 1 комната
Marupe, Латвия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
$49,978
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Квартира в Марупе, Латвия
Квартира
Марупе, Латвия
Площадь 66 м²
Этаж 4/5
„Zelta Rasa”. Новый проект, расположенный на границе Риги и Марупе, на перекрестке улиц  Lie…
$96,383
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
$100,947
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$282,541
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Прекрасный, ухоженный, теплый дом посреди рядных домов.Солнечные комнаты. Дизайнерский интер…
$280,988
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$293,006
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$277,309
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 5/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$308,703
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
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Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Светлая и просторная 2, 5-комнатная квартира, со вкусом оформленная и построенная на втором …
$128,362
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$282,541
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Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Этаж 2/5
Продаются трехкомнатные апартаменты с высококачественным интерьером и просторным балконом. …
$157,592
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Квартира 3 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 3 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Ищете просторную квартиру в любимом районе Зелтрити в Марупе? Приходите и посмотрите эту про…
$199,092
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/4
"Если вы продаете Bentley, дополнительное описание не требуется....." - процитировав слова в…
$407,614
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Квартира 4 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Lindenholm – это новый район Риги на границе Риги и Марупе, предлагающий жилую площадь преми…
$287,774
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Квартира 2 комнаты в Марупе, Латвия
Квартира 2 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Светлая и уютная 2-комнатная квартира в одном из проектов Марупе. Квартира: - Гостинная …
$149,495
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Типы недвижимости в Marupes pagasts

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Marupes pagasts, Латвия

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