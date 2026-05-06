  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild

Жилой квартал Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$951,200
;
11
Оставить заявку
ID: 38292
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Eliyahu Sapir, 19

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый в продаже исключительно 9 улица Шмаряху Левина Тихая и востребованная улица в переулках площади Хабима. Очаровательная просторная квартира, полная очарования. 2 штуки 61 м2 (валовая площадь) Первый этаж Квартира имеет дополнительный задний вход Большое хранилище Прекрасное пребывание! Солнечный водонагреватель Хорошо сохранившееся здание Убежище безопасности в здании

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Duplex de standing dans le vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$2,20 млн
Жилой квартал Appartement 3 piEces tour lieber tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,90 млн
Жилой квартал Immeuble neuf kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,36 млн
Жилой квартал Proche mer kerem hateimanim
Тель-Авив, Израиль
от
$2,94 млн
Жилой квартал Dans la city appartement 4 chambres
Ашкелон, Израиль
от
$577,280
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$951,200
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Показать все Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Жилой квартал Nahalaot appartement divise
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Квартира на продажу в Иерусалиме, в районе Нахалаот недалеко от парка Сачер и Шука. 1 этаж с лифтом. 75м2 + 10м2 балконов. Разделены на 2 квартиры: 2 комнаты 45м2 + балкон, студия 30м2 + балкон. 2 ванные комнаты. Сокка Террас. Сдается в аренду по 12 000 часов в месяц. Цена: 3 990 000sh
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Показать все Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Хадера, Израиль
от
$1,58 млн
Расположенный в тихой жилой среде, этот приятный дом площадью 180 м2 предлагает идеальную среду для жизни семьи, которая ищет комфортные и функциональные жилые помещения. От входа вы найдете большое пребывание, наслаждаясь очень хорошей высотой под потолком, принося яркость и ощущение прост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Показать все Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Жилой квартал Rue calme proche mer kempinski
Тель-Авив, Израиль
от
$1,80 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, на тихой улице за Кемпинским и в нескольких шагах от моря. Второй этаж с лифтом. 3 комнаты, 2 ванные комнаты. 80 м2 + балкон. 2 выставки: Южная и Западная. Спокойно и ярко. 1 парковочное место. Цена: 5 500 000 ш
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации