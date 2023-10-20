  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Тель-Авив, Израиль
от
$3,31 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33073
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.12.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей, пентхаус), зеленое строительство и материалы премиум-класса (высокие стандарты материалов). В каждой квартире есть MAMAD/MAMAK и частная неавтоматическая парковка. Вид на море с первого этажа, редкий в этом районе. Архитектура магазина, ограниченное жилье, конфиденциальность и эксклюзивность. Широкий выбор типологий: наземный сад, 4 комнаты, пентхаусы с бассейном. Полная настройка конструкций и отделки для индивидуальной квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$660,814
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$735,600
Жилой квартал En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$995,512
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,16 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,31 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$760,120
TAMA IMMOBILARY ПРОЕКТ 38 - БАТ ЯМ Живите недалеко от моря, на одной из самых популярных улиц Бат-Яма – улице Ха’Атсмаут. Проект уже хорошо проработан, запланирована поставка: 2026 Расположен на элегантной и тихой улице недалеко от моря, с четким видом на зеленый парк, который спускается …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$827,550
Новый проект - Rue Daniel - BAT YAM В центре Бат-Яма, в центре зеленого и развивающегося района Строительство ведется, Здание будет включать в себя от 2 до 4 комнатных квартир, с высокоуровневой отделкой и изысканным дизайном. Проект ориентирован на качество строительства, роскошное лобб…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Показать все Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$660,814
Новый проект недвижимости в районе Мекор Хаим, 9-этажное здание с красивыми внутренними и внешними преимуществами. Парковка для каждой квартиры. Идеальное расположение, недалеко от парка Хамесила, будущего трамвая и в нескольких шагах от района Бака и Мочава. Германит. Большой выбор апартаме…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации