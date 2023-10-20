Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Бат-Ям, Израиль

Mardochee Khayat приглашает вас жить в одном из наших элитных жилых проектов на Бат-Ям. В поисках нового проекта в Бат-Яме Этот прекрасный проект создан для вас. Project Blue & The City - это бутик-здание, стратегически расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от Бат Ям Тайеллетт и в 4 мин…