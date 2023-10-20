  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Тель-Авив, Израиль
от
$804,410
;
11
Оставить заявку
ID: 33137
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Жилой проект, расположенный в самом сердце Яффо, включая стратегическое расположение, место в нескольких минутах ходьбы от Шук хаПичпечим (блошиный рынок), местные достопримечательности, такие как пляжи и кафе, недалеко от трамвая и порта. Большой внутренний двор в европейском стиле, предлагающий яркое и дружелюбное личное пространство для жителей. Вокруг которых сочленены жилые дома, смесь старого и нового. 3 существующие здания 4 этажей, фасады которых восстановлены, первоначальный объем (высота, пропорции) которых соблюдается для сохранения исторического характера; Ниже существующих зданий, этаж магазина И 1 новое современное 7-этажное здание над вестибюлем 3 этажа подземной парковки Слияние старого и нового, которое сохраняет исторический характер Яфо, обеспечивая при этом современный комфорт. Адаптация к семьям и инвесторам Ожидаемая дата вступления - март 2028 года. 2p до 5p апартаменты с террасой и пентхаусами Современное 7-этажное здание, улица Михаэль Анджело 2 комнаты от 2,570 000 ш, между 50 м2 и 61 м2 с террасой 5 м2 (номер квартиры 2,11,30) 3 комнаты от 3 690 000 ш между 73 м2 и 87 м2 с террасами между 6 м2 и 9 м2 (приложение No 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 комнаты на РДК, что делает угол здания, 91м2 и 3,35 м высотой до потолка, экспозиция: север/юг/запад. Нет цены на открытом воздухе: 4 403 000 ш (приложение No 1) 5 комнат От 5.668.000 ш, 109м2 и 2 террасы 6.3м2 и 4.5м2.(номер 4) Пентхаусы: цена от 6,909,000 ш 4 комнаты 151 м2 и 107 м2 терраса, высота 2,90 м. (приложение No 49) Экспозиция: север/юг 3 номера 108м2 на 7-м этаже и терраса 56м2, (приложение No 52) Мини-пентхаус на 6-м этаже 4 комнаты 138м2 и терраса 118м2, Воздействие: север/юг/восток (номер 51) Восстановленные старые здания Йехуда Ямит 43: Первый этаж 3 комнаты 94 м2 высотой 4,5 м2, экспозиция: Восток/Юг с видом на внутренний двор Цена: 4,135,000 ш (номер 1) пентхаус на 4-м этаже, 3p 98m2 с террасой 114 м2 Цена 7,990.000 ш (номер 20) Иегуда Ямит 39 3 комнаты от 4.068.000 ш, между 78 м2 с 2 террасами 4 м2 и 6 м2 и 89 м2 с 2 террасами 6 м2 и 9 м2 восток / запад (номер 2, 9) Иегуда Хейами 41 Пентхаусы 4 комнаты 166м2 и 110м2 терраса и 4 м высокий потолок (номер 26) 4 комнаты 143м2 и 2 террасы площадью 84 м2 и 29 м2 с высотой потолка 3,30м (номер 27) Технические детали: свяжитесь с нами Условия оплаты: доступно несколько вариантов Цены не включают наш агентский сбор в размере 2% без учета налогов

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,71 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$804,410
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Показать все Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$2,47 млн
Единственная новая программа, которая не является трюком! Авангардная архитектура для этой резиденции с видом на море в Ашдоде: - только 8 этажей 2 лифта, включая один из шабата - Роскошный входной зал с консьержем - В жилом районе Далет, с видом на виллы и лицом к морю Преимущества: -3 мет…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$688,600
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
Гиват Шмуэль проект маленького Нойиля из Тель-Авива Мардочи Хайят предложил проект, репутация которого больше не нужна Расположен в лучшем месте Гиват Шмуэль рядом с синагогами и магазинами Доступ к прямому шоссе для Тель-Авива Гиват Шмуэль - это город, стратегически расположенный в самом …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации