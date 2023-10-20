  1. Realting.com
Жилой квартал Michkenot ahouma

Иерусалим, Израиль
$987,000
26.08.2025
$987,000
14.07.2025
$924,161
6
ID: 26964
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français
Очень красивый проект 5 корпуса 6 этажного цеха с выбором нескольких квартир от 2 комнат до пентхауса. С местом мечты близость общественного транспорта (трамвай, знаменитый поезд, соединяющий Иерусалим с аэропортом Бен-Гурион) Махане Йеуда и Сакер Парк.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

