Жилой квартал Superbe penthouse avec terrasse panoramique et jacuzzi au coeur de la ville

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Великолепный пентхаус рядом с оживленным центром Дизенгофф рядом со всеми магазинами и ресторанами
Исключительный пентхаус, предлагающий несравненный образ жизни:
Великолепное пространство: 4 светлых и хорошо устроенных номера
- Оптимальный комфорт: 3 просторные спальни, в том числе мастер-люкс с раздевалкой
- Благополучие: 3 современные и элегантные ванные комнаты
- Оазис релаксации: Огромная терраса площадью 60 м2 с джакузи для незабываемых моментов отдыха
Общая площадь: 110 м2 для абсолютного комфорта
Представьте себе, что вы наслаждаетесь звездными вечерами в своем частном джакузи с потрясающим видом на Тель-Авив.
Эта квартира является редкой жемчужиной, идеально подходящей для семей или тех, кто ценит пространство и роскошь в самом сердце акции.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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Очень красивый пентхаус 6 штук. (арнона 273 м2) Один. Очень инвестировано. Комната охраны. 2 красивые террасы сукка. Новый район Неот Сад. 2 подземных парковочных места. 1 подвал. Шаббатский лифт. У загородного клуба есть два шага.
терраса площадью 120 м2 и кухня 30 м2. Свет сквозь. Паркет в номерах
На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2
Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты
5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLEN…