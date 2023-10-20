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Жилой квартал Superbe penthouse avec terrasse panoramique et jacuzzi au coeur de la ville

Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
;
4
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ID: 26721
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
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Великолепный пентхаус рядом с оживленным центром Дизенгофф рядом со всеми магазинами и ресторанами Исключительный пентхаус, предлагающий несравненный образ жизни: Великолепное пространство: 4 светлых и хорошо устроенных номера - Оптимальный комфорт: 3 просторные спальни, в том числе мастер-люкс с раздевалкой - Благополучие: 3 современные и элегантные ванные комнаты - Оазис релаксации: Огромная терраса площадью 60 м2 с джакузи для незабываемых моментов отдыха Общая площадь: 110 м2 для абсолютного комфорта Представьте себе, что вы наслаждаетесь звездными вечерами в своем частном джакузи с потрясающим видом на Тель-Авив. Эта квартира является редкой жемчужиной, идеально подходящей для семей или тех, кто ценит пространство и роскошь в самом сердце акции.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Superbe penthouse avec terrasse panoramique et jacuzzi au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
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