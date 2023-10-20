Жилой квартал Superbe penthouse avec terrasse panoramique et jacuzzi au coeur de la ville

Великолепный пентхаус рядом с оживленным центром Дизенгофф рядом со всеми магазинами и ресторанами Исключительный пентхаус, предлагающий несравненный образ жизни: Великолепное пространство: 4 светлых и хорошо устроенных номера - Оптимальный комфорт: 3 просторные спальни, в том числе мастер-люкс с раздевалкой - Благополучие: 3 современные и элегантные ванные комнаты - Оазис релаксации: Огромная терраса площадью 60 м2 с джакузи для незабываемых моментов отдыха Общая площадь: 110 м2 для абсолютного комфорта Представьте себе, что вы наслаждаетесь звездными вечерами в своем частном джакузи с потрясающим видом на Тель-Авив. Эта квартира является редкой жемчужиной, идеально подходящей для семей или тех, кто ценит пространство и роскошь в самом сердце акции.