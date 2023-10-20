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Жилой квартал Bonne occasion

Иерусалим, Израиль
от
$702,250
02.03.2025
$702,250
10.02.2025
$692,750
01.01.2025
$695,250
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Жилой квартал Bonne occasion
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ID: 24050
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Яркая квартира, TAMA 38, продвинутая, 3 воздушных направления, рядом с садами, школами, кафе, магазинами, торговыми центрами, автобусом

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$702,250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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