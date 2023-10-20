Жилой квартал Bonne occasion

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Очень красивая квартира из 3 комнат 72 м2 с террасой сукка. Расположен в центре города легкий доступ на трамвае. Стоящее здание с шаббатским лифтом. Скрыть кухню: 2 эвиера. Парковка
Прекрасная возможность. Квартира идеально подходит, если вы хотите сделать ее выгодной в краткосрочной аренде
Эта квартира с садом, расположенная в самом сердце старого севера Тель-Авива, является замечательным открытием. С примерно 100 квадратных метров жилой площади и очаровательным внутренним двором около 64 квадратных метров, эта квартира расположена в совершенно новом здании в возрасте до двух …
Этот превосходный пентхаус, расположенный в районе Хакерем Тель-Авива, предлагает несравненный жизненный опыт. Идеально расположенный недалеко от пляжа, оживленного рынка Кармель и оживленной улицы Нахлат Биньямин, он предлагает легкий доступ ко многим развлекательным заведениям.
Расположен…