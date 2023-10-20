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Жилой квартал Jerusalem har homa

Иерусалим, Израиль
от
$744,385
04.03.2025
$744,385
12.02.2025
$746,505
12.02.2025
$734,315
03.01.2025
$736,965
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10
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ID: 24114
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Красивые 4 комнаты на продажу в самом сердце Хар-Хомы с поверхностью 117 м2 + 2 террасы сука, жилой площадью 8 м2 и кухонной стороной 22 м2. 2 ванные комнаты, парковочное место и 1 подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Jerusalem har homa
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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