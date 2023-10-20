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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage

Иерусалим, Израиль
от
$2,949
02.04.2025
$2,949
24.02.2025
$2,761
;
10
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ID: 25154
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Аренда красивой новой квартиры 4 номера - 108м2 - Кирьят Моше Иерусалим Балкон 14м2, 19-й этаж Жилая столовая, кухня 2 раковины 3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета Кондиционер, напольное отопление Бронированная дверь, 1 парковка, лифт, доступ для инвалидов, интерком Экспозиция: юго-восток Ежемесячная аренда: 10500 шекелей (vaad bayit 900sh) Месяц (Эта награда не включает комиссию нашего агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, : Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage
Иерусалим, Израиль
от
$2,949
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