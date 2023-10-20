Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces - 108m2 - kiryat moshe jerusalem balcon 14m2 19eme etage

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Аренда красивой новой квартиры 4 номера - 108м2 - Кирьят Моше Иерусалим
Балкон 14м2, 19-й этаж
Жилая столовая, кухня 2 раковины
3 спальни, 1 ванная комната, 1 душ, 2 туалета
Кондиционер, напольное отопление
Бронированная дверь, 1 парковка, лифт, доступ для инвалидов, интерком
Экспозиция: юго-восток
Ежемесячная аренда: 10500 шекелей (vaad bayit 900sh)
Месяц
(Эта награда не включает комиссию нашего агентства)
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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