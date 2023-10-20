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  4. Жилой квартал Bien agence dans un bel immeuble grand hauts plafonds projet de qualite

Жилой квартал Bien agence dans un bel immeuble grand hauts plafonds projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$1,40 млн
15.04.2025
$1,40 млн
04.03.2025
$1,46 млн
16.02.2025
$1,51 млн
31.12.2024
$1,49 млн
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6
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ID: 23927
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Очень красивый дуплекс, полностью отремонтированный 5 лет назад. Здание на 3 этажа. К востоку от Раананы. Пять штук. 1-й уровень кухонной гостиной столовой. 3 спальни и 2 ванные комнаты. Терраса 20 м2 Туалеты приглашены 2-й уровень большой мастер-люкс с ванной комнатой и раздевалкой. Терраса 70 м2 Красивые закаты в шоу. Парковка 2. 1 подвал

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал Bien agence dans un bel immeuble grand hauts plafonds projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,40 млн
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