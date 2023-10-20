Жилой квартал Semi detached house in ramat denya neighborhood

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Недвижимость, о которой идет речь, представляет собой ухоженный полуотдельный дом, расположенный на тихой и частной улице в окрестностях Рамат Данья, расположенной в юго-западной части Иерусалима, недалеко от торгового центра Мальча. Этот район находится стратегически между районами Бейт-Веган, Кирьят-Хайовель и Рамат-Шарет на высоте 770 метров над уровнем моря. По состоянию на конец 2024 года, индекс Мадлана определил Рамат-Денью как лучший район в Иерусалиме. Район отличается высокими стандартами строительства и превосходной жилищной инфраструктурой, что делает его привлекательным местом для жителей, которые видят как безопасность, так и качество жизни.
Ключевые детали:
- Размер интерьера: 240 м2 (уровень перекрестной печи)
- Наружная площадь: 150 м2 (включая террасу 40 м2, дополнительную террасу на крыше 30 м2 и двор 80 м2)
- Спальни: 5 (включены просторный эн-комната с гардеробом и ванной комнатой)
- Исследование
- Отдельная подсобная комната
- Полные ванные комнаты: 3
- Кухня на заказ, оборудованная духовкой, магазином и рыболовецкой машиной
- Офисы настенных столярных мастерских в каждой комнате
- Подпольное отопление
Кондиционер на каждом этаже
- Хранение: 2
- Два крытых парковочных места
С кладовой и рядом высококлассных функций, эта недвижимость представляет собой редкую возможность приобрести дом премиум-класса в премиум-локации.
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В центре Иерусалима, граничащем с реабилитацией, лицом к большой синагоге,
Красивые 3 комнаты площадью 65 м2, вписанные в арнону с 2 большими спальнями и красивой гостиной с балконом высотой под потолком.
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БЖ
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