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Жилой квартал Semi detached house in ramat denya neighborhood

Иерусалим, Израиль
от
$3,31 млн
11.05.2025
$3,31 млн
02.04.2025
$3,34 млн
;
10
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ID: 25575
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Недвижимость, о которой идет речь, представляет собой ухоженный полуотдельный дом, расположенный на тихой и частной улице в окрестностях Рамат Данья, расположенной в юго-западной части Иерусалима, недалеко от торгового центра Мальча. Этот район находится стратегически между районами Бейт-Веган, Кирьят-Хайовель и Рамат-Шарет на высоте 770 метров над уровнем моря. По состоянию на конец 2024 года, индекс Мадлана определил Рамат-Денью как лучший район в Иерусалиме. Район отличается высокими стандартами строительства и превосходной жилищной инфраструктурой, что делает его привлекательным местом для жителей, которые видят как безопасность, так и качество жизни. Ключевые детали: - Размер интерьера: 240 м2 (уровень перекрестной печи) - Наружная площадь: 150 м2 (включая террасу 40 м2, дополнительную террасу на крыше 30 м2 и двор 80 м2) - Спальни: 5 (включены просторный эн-комната с гардеробом и ванной комнатой) - Исследование - Отдельная подсобная комната - Полные ванные комнаты: 3 - Кухня на заказ, оборудованная духовкой, магазином и рыболовецкой машиной - Офисы настенных столярных мастерских в каждой комнате - Подпольное отопление Кондиционер на каждом этаже - Хранение: 2 - Два крытых парковочных места С кладовой и рядом высококлассных функций, эта недвижимость представляет собой редкую возможность приобрести дом премиум-класса в премиум-локации. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Semi detached house in ramat denya neighborhood
Иерусалим, Израиль
от
$3,31 млн
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