  4. Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Тель-Авив, Израиль
от
$2,91 млн
;
5
ID: 33072
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – Получено разрешение на строительство Харав Кук – Тель-Авив Высококлассный бутик-проект расположен в 1 минуте ходьбы от моря, в самом сердце искомого Керема Хайманима. Разрешение предоставлено, скорое снос, поставка оценена в 3,5 года. Новое 6,5-этажное здание (RDC, 5 этажей, пентхаус), зеленое строительство и материалы премиум-класса (высокие стандарты материалов). В каждой квартире есть MAMAD/MAMAK и частная неавтоматическая парковка. Вид на море с первого этажа, редкий в этом районе. Архитектура магазина, ограниченное жилье, конфиденциальность и эксклюзивность. Широкий выбор типологий: наземный сад, 4 комнаты, пентхаусы с бассейном. Полная настройка конструкций и отделки для индивидуальной квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
