Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem

Это оболочка собственности. Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и Великую синагогу, близлежащий сочетает культурное наследие с современным удобством. Расположенный на безмятежной, усаженной деревьями улице, Северный Талпиот имеет хорошо сохранившиеся свойства и гостеприимную атмосферу сообщества. Жители получают легкий доступ к основным удобствам, таким как супермаркеты, магазины, кафе и рестораны, а также надежный общественный транспорт в центральный Иерусалим. Район окружен зелеными насаждениями и парками, такими как набережная Талпиот, откуда открывается вид на Старый город. Кроме того, район обогащается его учебными заведениями и ешивами, что способствует динамичной и семейной среде. Ключевые детали: В помещении: 115 м2 Балконы: 13 м2 Открытая планировка Дизайнерская кошерная кухня с островом Спальни: до 4 - в том числе просторный мастер-люкс и сейф (Мамед). Ванные комнаты: 2 2 Роскошный шкаф для прогулок Дизайнер входной двери Премиальные внутренние двери Фарфоровый гранитный пол Высококачественная система кондиционирования VRF Напольное отопление с индивидуальным контролем помещения Электрические жалюзи с регулируемыми планками Продвинутая система безопасности в т.ч. CCTV Эта недвижимость предлагает как исключительный жилой опыт, так и прибыльную инвестиционную возможность с высоким арендным потенциалом.