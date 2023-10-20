Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem

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Это оболочка собственности.
Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и Великую синагогу, близлежащий сочетает культурное наследие с современным удобством. Расположенный на безмятежной, усаженной деревьями улице, Северный Талпиот имеет хорошо сохранившиеся свойства и гостеприимную атмосферу сообщества.
Жители получают легкий доступ к основным удобствам, таким как супермаркеты, магазины, кафе и рестораны, а также надежный общественный транспорт в центральный Иерусалим. Район окружен зелеными насаждениями и парками, такими как набережная Талпиот, откуда открывается вид на Старый город. Кроме того, район обогащается его учебными заведениями и ешивами, что способствует динамичной и семейной среде.
Ключевые детали:
В помещении: 115 м2
Балконы: 13 м2
Открытая планировка
Дизайнерская кошерная кухня с островом
Спальни: до 4 - в том числе просторный мастер-люкс и сейф (Мамед).
Ванные комнаты: 2 2
Роскошный шкаф для прогулок
Дизайнер входной двери
Премиальные внутренние двери
Фарфоровый гранитный пол
Высококачественная система кондиционирования VRF
Напольное отопление с индивидуальным контролем помещения
Электрические жалюзи с регулируемыми планками
Продвинутая система безопасности в т.ч. CCTV
Эта недвижимость предлагает как исключительный жилой опыт, так и прибыльную инвестиционную возможность с высоким арендным потенциалом.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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