  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem

Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,84 млн
;
5
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25261
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Это оболочка собственности. Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и Великую синагогу, близлежащий сочетает культурное наследие с современным удобством. Расположенный на безмятежной, усаженной деревьями улице, Северный Талпиот имеет хорошо сохранившиеся свойства и гостеприимную атмосферу сообщества. Жители получают легкий доступ к основным удобствам, таким как супермаркеты, магазины, кафе и рестораны, а также надежный общественный транспорт в центральный Иерусалим. Район окружен зелеными насаждениями и парками, такими как набережная Талпиот, откуда открывается вид на Старый город. Кроме того, район обогащается его учебными заведениями и ешивами, что способствует динамичной и семейной среде. Ключевые детали: В помещении: 115 м2 Балконы: 13 м2 Открытая планировка Дизайнерская кошерная кухня с островом Спальни: до 4 - в том числе просторный мастер-люкс и сейф (Мамед). Ванные комнаты: 2 2 Роскошный шкаф для прогулок Дизайнер входной двери Премиальные внутренние двери Фарфоровый гранитный пол Высококачественная система кондиционирования VRF Напольное отопление с индивидуальным контролем помещения Электрические жалюзи с регулируемыми планками Продвинутая система безопасности в т.ч. CCTV Эта недвижимость предлагает как исключительный жилой опыт, так и прибыльную инвестиционную возможность с высоким арендным потенциалом.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement soucca a jerusalem prix exceptionnel
Иерусалим, Израиль
от
$744,385
Жилой квартал Penthouse a arnona hatseira
Иерусалим, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Penthouse 5 pieces 167m2 et 44m2 terrasse 17eme bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,96 млн
Жилой квартал Un batiment eclectique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$14,05 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$514,047
Вы просматриваете
Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,84 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,75 млн
Комплекс в самом сердце Баки, улица Иегуда. Дуплекс 5 номеров 126 м2 + 3 номера 68 м2 + студия/офис 24 м2 Просторные балконы, парковка, кондиционер, 3 направления воздуха
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Emplacement ideal
Жилой квартал Emplacement ideal
Иерусалим, Израиль
от
$632,025
В сердце Баки! У подножия будущего строящегося трамвая. В здании после Тама 38, 2-комнатная квартира 42м2 светлая с балконом и красивым и зеленым видом. 2 ориентации, центральный кондиционер, вложенная кухня, просторная ванная комната. Подъем шаббата и квартиры является одним из единственных…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$3,06 млн
В популярном районе Катамона Хайешана, у подножия парка Сан-Симон и недалеко от улицы Хизкиджаху Хамелех. В новом здании магазина Halafta Street в окружении зелени всего 6 этажей с изысканным вестибюлем и лифтом Шаббат. Сад Rez Duplex с щедрыми поверхностями, интерьером 179 м2 и частным садо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации