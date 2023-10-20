  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Жилой квартал Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Ашдод, Израиль
от
$930,000
26.08.2025
$930,000
14.07.2025
$870,790
;
6
ID: 26950
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Новая строящаяся программа в «Ашдод Парке», новый микрорайон с более чем 2700 строящимися квартирами и всей необходимой инфраструктурой. Каждая квартира с балконом, парковкой и кондиционером. Возможность оплатить 10% и сбалансировать за 3 месяца до поставки, без индексов или процентов

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль

