Жилой квартал Local commercial a louer a jerusalem

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Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплексе.
Это уникальное свойство простирается на два уровня, предлагая открытое пространство, купаемое в естественном свете благодаря большим окнам и высоким потолкам. Частная терраса на крыше предлагает зеленый вид. Доступ осуществляется через лифт, а жилье также имеет выход в общий внутренний двор. Доступен вариант парковки.
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый