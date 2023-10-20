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Жилой квартал Local commercial a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$7,303
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Жилой квартал Local commercial a louer a jerusalem
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ID: 25793
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплексе. Это уникальное свойство простирается на два уровня, предлагая открытое пространство, купаемое в естественном свете благодаря большим окнам и высоким потолкам. Частная терраса на крыше предлагает зеленый вид. Доступ осуществляется через лифт, а жилье также имеет выход в общий внутренний двор. Доступен вариант парковки. Добавить НДС к цене

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Local commercial a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$7,303
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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