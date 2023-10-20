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Жилой квартал Magnifique 5 pieces neuf avec balcon

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
;
7
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ID: 25237
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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В самом сердце Байита начинались возле трамвая, автобуса, магазинов и детского парка. Новое здание после Тамы 38 с частной парковкой, лифтами Чабат, общим садом для строительства сурки, дигикодом к входу. Апартаменты 5 номеров новые очень вложены, с балконом 12 м2, великолепная современная кухня, мастер-люкс с ванной комнатой, 2-й ванной / ванной, центральный кондиционер, отопление пола, частная парковка 3 ориентации, подвал наверху!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Иерусалим, Израиль
от
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