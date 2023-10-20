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Жилой квартал Appartement a louer jerusalem baka

Иерусалим, Израиль
от
$3,511
;
10
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ID: 25547
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Дерех Бейт-Лехем – очаровательная квартира в строительном магазине! В востребованном и аутентичном месте, уникальная и просторная квартира на 1 этаже 3-этажного здания. 3 комнаты + большое рабочее пространство, около 100 м2 3 выставки Классический дизайн с уникальной атмосферой в здании бутика

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer jerusalem baka
Иерусалим, Израиль
от
$3,511
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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