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Жилой квартал Appartement a louer a mamila

Иерусалим, Израиль
от
$9,832
;
6
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ID: 25625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Вилла 180 метров + 150 метров открытых пространств 3 спальни 3 ванные комнаты Парковка меблированный Парковка в Вальдорфе 11000000

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$9,832
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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