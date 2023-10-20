Жилой квартал Appartement a louer a mamila

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Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов
Расположенный недалеко от пляжа и оживленных улиц Бограшовского района, этот дуплекс предлагает идеальную среду обитания между городской динамичностью и спокойствием.
5 штук
4 комнаты
2 ванные комнаты
3 туалета
4-й и 5-й этажи…
Пентхаус дуплекс 280 м2 + балкон 30 м2, 5-й этаж на 5, 2 ванные комнаты, лифт, кондиционер, подвал, 2 парковочных места, 1 балкон, 3 туалета, 4 ориентации, крыша с бассейном, возможность построить 80 м на крыше; вид на старый город и храмовую гору. Престижная недвижимость в отличном состояни…