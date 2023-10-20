Жилой квартал Neuf proche tram

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Исключительная ситуация! Этот 4P, полностью отремонтированный в красивом здании, идеально расположен недалеко от центрального вокзала, двух трамвайных линий (вторая из которых установлена), недалеко от магазинов Canfei Necharim, в самом сердце оживленного и динамичного района (Мерказ Харав, Махон Меир...).
Квартира была идеально спроектирована частным архитектором, мастер-люкс, балкон, красивая оборудованная кухня, исключительная цена, это дело, которое нужно захватить!!!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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