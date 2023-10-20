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Жилой квартал Neuf proche tram

Иерусалим, Израиль
от
$952,251
06.06.2025
$952,251
30.04.2025
$969,105
;
5
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ID: 25816
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
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Исключительная ситуация! Этот 4P, полностью отремонтированный в красивом здании, идеально расположен недалеко от центрального вокзала, двух трамвайных линий (вторая из которых установлена), недалеко от магазинов Canfei Necharim, в самом сердце оживленного и динамичного района (Мерказ Харав, Махон Меир...). Квартира была идеально спроектирована частным архитектором, мастер-люкс, балкон, красивая оборудованная кухня, исключительная цена, это дело, которое нужно захватить!!!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Neuf proche tram
Иерусалим, Израиль
от
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