Жилой квартал Neuf proche tram

Исключительная ситуация! Этот 4P, полностью отремонтированный в красивом здании, идеально расположен недалеко от центрального вокзала, двух трамвайных линий (вторая из которых установлена), недалеко от магазинов Canfei Necharim, в самом сердце оживленного и динамичного района (Мерказ Харав, Махон Меир...). Квартира была идеально спроектирована частным архитектором, мастер-люкс, балкон, красивая оборудованная кухня, исключительная цена, это дело, которое нужно захватить!!!